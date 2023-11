Abwehrchef in Bremen Robert Andrich ist Bayers Mann für alle Fälle

Mit dem achten Bundesliga-Sieg in einer Saison in Serie hat die Mannschaft von Bayer 04 einmal mehr einen Vereinsrekord aufgestellt. Souverän setzte sich die Werkself mit 3:0 (2:0) beim SV Werder Bremen durch und eroberte die am Vorabend vom FC Bayern München übernommene Tabellenführung gleich wieder zurück. Dabei überraschte Leverkusens Trainer Xabi Alonso an der Weser vor allem mit einer Änderung in der Startformation.