Bayers neuer Nationalspieler Robert Andrich genießt die Zeit beim DFB

Tatsächlich war der gebürtige Potsdamer seit seinem Wechsel im Sommer 2021 von Union Berlin ins Rheinland stets eine wichtige Säule im Mittelfeld der Werkself. Unter Trainer Gerardo Seoane war er Stammspieler, auch sein Nachfolger Xabi Alonso setzte in der vergangenen Spielzeit auf den zweikampfstarken Profi. Der Spanier setzte Andrich gar bisweilen als eine Art Libero ein und lobte seine Vielseitigkeit. Doch dann kam das Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen die AS Rom im Mai, in dem sich der defensive Mittelfeldakteur einen Mittelfußbruch zuzog. Die Folge war eine lange Zwangspause, die bis in die Vorbereitung im Sommer hineinragte. Die Verletzung ist längst überstanden, doch inzwischen haben Sommerzugang Granit Xhaka und der formstarke Argentinier Exequiel Palacios klar die Nase vorn. Entsprechend sind die Einsatzzeiten des Neu-Nationalspielers rückläufig. Nach dem Derbysieg am vergangenen Sonntag sprach er mit Blick auf den Statusverlust im Team von der schwierigsten Phase seiner Bundesliga-Karriere