DFB-Urteil : Bayer-Profi Andrich für drei Spiele gesperrt

Leverkusen Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bayer Leverkusens Robert Andrich mit einer Sperre von drei Bundesliga-Spielen sowie einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt. Bayer 04 sowie der Spieler haben dem Urteil bereits zugestimmt.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler des Werksklubs war in der 30. Minute des Auswärtsspiels beim VfB Stuttgart (3:1) am Sonntag aufgrund eines Foulspiels an Tanguy Coulibaly von Schiedsrichter Benjamin Cortus mit glatt Rot vom Platz geschickt worden. Zuvor hatte er per Kopf für das 1:0 der Rheinländer gesorgt – sein Premierentor unter dem Bayer-Kreuz.