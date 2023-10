Erste Nominierung für Bayer-Profi Andrich steht im DFB-Aufgebot für USA-Reise

Im Kreise der Nationalmannschaft trifft er auf drei seiner Vereinskollegen. Denn auch Jonathan Tah, Florian Wirtz und Jonas Hofmann wurden vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die zehntägige USA-Reise der DFB-Auswahl nominiert. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft könnte Andrich am Samstag, 14. Oktober, 21 Uhr (MEZ), in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut gegen die USA feiern. Eine weitere Gelegenheit für den Sechser bietet sich am darauffolgenden Mittwoch, 18. Oktober, 2 Uhr (MEZ), im Lincoln Financial Field in Philadelphia gegen Mexiko.