Bayer-Profi hadert Robert Andrich bleibt kritisch

Genervt war Andrich auch von der Schlussphase, die mit der Roten Karte von Jessic Ngankam nach Foul an Xhaka eingeläutet wurde. „Nach dem Platzverweis hatten wir vielleicht das Gefühl, dass das Ding wahrscheinlich durch ist. Aber normalerweise darfst du den Gegner dann gar nicht mehr an den Ball kommen lassen und musst im besten Fall das dritte Tor machen, damit der Deckel drauf ist. So aber haben wir mit einem Mann mehr gefühlt noch mehr nach hinten gespielt als in Gleichzahl.“