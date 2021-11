Robert Andrich trifft in letzter Minute : Bayer 04 rettet in Berlin das Remis

Bayer 04 rettet in Berlin das Remis

Robert Andrich trifft in letzter Minute

Berlin Bayer 04 Leverkusen bleibt in der Bundesliga auswärts ungeschlagen. Bei Hertha BSC erkämpfte sich das Team von Trainer Gerardo Seoane ein 1:1 (0:1). Top-Talent Florian Wirtz fehlte verletzt.

Der Youngster der Werkself hatte die Reise nach Berlin zwar angetreten, musste aufgrund muskulärer Probleme am Hüftbeuger aber kurzfristig passen. Auch Stürmer Lucas Alario , der sich bereits seit einiger Zeit mit muskulären Beschwerden herumplagt, wurde ebenfalls nicht rechtzeitig fit.

Den mit nur acht Spielern auf der Ersatzbank angetretenen Leverkusenern – darunter zwei Torhüter sowie zwei 16-Jährige – fehlten in der ersten Halbzeit die Durchschlagskraft. Moussa Diaby, vor wenigen Tagen noch Matchwinner in der Europa League beim 4:0-Erfolg gegen Betis Sevilla , war nahezu komplett abgemeldet.

So war es dem Hauptstadtklub überlassen, den Führungstreffer zu erzielen. Berlins Maximilian Mittelstädt gewann zunächst das Kopfballduell gegen Exequiel Palacios und Jovetic kam im Bayer-Strafraum an den Ball. Der Montenegriner schaltete schnell und jagte den Ball ohne Chance für Leverkusens Schlussmann Lukas Hradecky aus der Drehung in den Winkel (42.).