Leverkusener Siegesserie Bayers Rekorde lassen Alonso kalt

Gleichwohl der Werksklub in den vergangenen vier Partien nicht so dominant wie noch zu Saisonbeginn aufgetreten ist, gewann die Mannschaft auch die wackeligen Spiele gegen Freiburg (2:1), in Sandhausen (5:2), bei der TSG Hoffenheim (3:2) und nun bei Qarabag Agdam (1:0). In den Augen von Mittelfeldspieler Granit Xhaka ist das eine Qualität der Werkself. Er sagte: „Wir wissen, dass wir besser spielen können und müssen. Aber am Ende zählt nur, das Spiel zu gewinnen, und das haben wir geschafft. Das zeigt einmal mehr den Charakter der Mannschaft, auch wenn etwas Glück dabei war.“ Sein Trainer sprach derweil davon, in jeder Situation Vertrauen ins eigene Spiel zu haben und geduldig auf seine Chancen zu warten. „Dafür müssen wir hart arbeiten und reif spielen. Es ist nicht immer möglich, zur Halbzeit 3:0 zu führen. Wenn das Spiel knapp ist, müssen wir konzentriert bleiben“, betonte Alonso.