Europa League Bayer reist als klarer Favorit nach Budapest

Seit der Einführung der Europa League 2009 mischte der Werksklub bereits acht Mal in dem Wettbewerb mit – mal ab der Gruppenphase und mal, wie in dieser Spielzeit, als Absteiger aus der Champions League. Jedes Mal stand Bayer in der K.o.-Phase. In der war jedoch zumeist in der Zwischenrunde oder spätestens im Achtelfinale Endstation. 2011 und 2016 scheiterte die Werkself jeweils in der Runde der letzten 16 Teams am FC Villareal, 2013 war Benfica Lissabon in der Zwischenrunde eine Nummer zu groß.