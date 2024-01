Härtetest für Bayers Serie Leipzig will Leverkusen ausbremsen

In der Tat ist die Werkself von Oktober 2022 nicht mit der aus dem Januar 2024 zu vergleichen. Nach einer in allen Wettbewerben niederlagenfreien Hinrunde – inklusive des 3:2 im Hinspiel gegen RB – kehren die Rheinländer an diesem Samstag als Tabellenführer zu den Sachsen zurück (18.30 Uhr/Sky).