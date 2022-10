RB Leipzig im Gegnercheck : Im Oktober noch ungeschlagen

Leverkusen Bayer Leverkusens nächster Gegner RB Leipzig hat sich nach schwachem Start zuletzt gefangen und unter der Woche einen Sensationssieg gegen Champions-League-Sieger Real Madrid gelandet.

Die Form Unter dem neuen Coach hat sich Leipzig zuletzt in starker Verfassung präsentiert. Sechs Siege und zwei Unentschieden sammelte die Rose-Mannschaft im Oktober. Vor allem in der Offensive läuft es nach holprigem Start wieder hervorragend. In den vergangenen vier Pflichtspielen erzielte die Mannschaft jeweils mindestens drei Tore. Durch den Sensationssieg in der Champions League unter der Woche gegen Titelverteidiger Real Madrid (3:2) steht das Überwintern im Europapokal bereits fest, zum Weiterkommen in der Königsklasse reicht den Sachsen am letzten Gruppenspieltag sogar ein Remis. In der Liga hat RB aktuell 16 Punkte und ist inzwischen wieder auf Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen.



Darauf muss Bayer 04 achten Moussa Diabys Jugendfreund aus gemeinsamen Zeiten in Paris, Christopher Nkunku, ist mit acht Ligatoren gefährlichster Angreifer. Der französische Nationalspieler verfügt nicht nur über eine starke Technik, sondern besticht auch durch seine Schnelligkeit. Die Abwehr wird vom langjährigen RB-Profi Willi Orban zusammengehalten.