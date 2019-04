Charles Aránguiz:

Bei seiner Startelfrückkehr ersetzte der Chilene Kai Havertz im offensiven Mittelfeld an der Seite von Julian Brandt. Hatte zunächst viele gute Szenen, wobei vor allem seine Rettungstat bei einem Konter in der 37. Minute in Erinnerung bleiben wird. In der zweiten Hälfte dann nicht mehr so stark.

Note: 3-