Bayer 04 Leverkusen: Ramazan Özcan vertritt Lukas Hradecky im DFB-Pokal beim 1. CfR Pforzheim

Vor DFB-Pokalspiel : Ramazan Özcan vertritt Lukas Hradecky in Pforzheim

Trainer Heiko Herrlich (l.) setzt im ersten Pflichtspiel auf Reserve-Keeper Ramazan Özcan. Foto: Jörg Schüler

Leverkusen Trainer Heiko Herrlich hat sich vor dem ersten Spiel im DFB-Pokal bei der Torwartfrage festgelegt. Die Verletztenliste der Werkself wird indes kürzer.

Von Dorian Audersch

Bayer-Coach Heiko Herrlich hat sich festgelegt, wer Bayers verletzte Nummer eins Lukas Hradecky in Pforzheim vertreten soll: Ramazan Özcan, Spitzname „Rambo“. Der 34-Jährige hat damit den internen Konkurrenzkampf gegen den aus Nürnberg verpflichteten Thorsten Kirschbaum vorerst für sich entschieden. „Es ist eine ganz enge Kiste, aber Rambo wird am Samstag von Beginn an spielen“, kündigt Herrlich an.

Die Verletzung von Charles Aránguiz gab der medizinischen Abteilung von Bayer 04 indes Rätsel auf. Erst war es eine Reizung im Knie, die dem Chilenen Probleme bereitete, dann war es die Achillessehne. Mit der Mannschaft trainieren konnte der 29-Jährige nur eingeschränkt, meist standen individuelle Einheiten auf dem Plan. Eine Magnetresonanztomographie bringt Klarheit in die Krankenakte: Aránguiz hat durch seine Knieprobleme und die damit einhergehenden Schmerzen bei seinen Bewegungen eine Schonhaltung eingenommen, die eine übermäßige Belastung der Achillessehne verursachte.

Die gute Nachricht: Es liegt keine strukturelle Sehnenverletzung vor. Die schlechte Nachricht: Er wird wohl erst kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können – eine unbefriedigende Situation für den Spieler, zumal die Saison am Samstag mit dem ersten Pflichtspiel im Pokal beim 1. CfR Pforzheim beginnt (15.30 Uhr), ehe die Werkself am 25. August in Mönchengladbach in die Liga startet (18.30 Uhr).

In ihrem Genesungsprozess deutlich weiter sind Karim Bellarabi und Leon Bailey. Letzterer konnte zumindest am Dienstagvormittag wieder in vollem Umfang mit dem Team trainieren, nachdem er sich von seiner Bänderdehnung in der Schulter erholt hat. Der Jamaikaner zog sich die Blessur im Testspiel gegen Basaksehir Istanbul während des Trainingslagers in Zell am See zu.

