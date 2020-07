Bayers Ersatz-Torwart Öczan : Die ideale Nummer zwei geht und bleibt

Der bislang letzte Pflichtspiel-Einsatz für Torwart Ramazan Özcan für Bayer 04: Am 10. August 2019 stand er in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Alemannia Aachen zwischen den Pfosten. Foto: imago images/foto2press/Manfred Heyne, via www.imago-images.de