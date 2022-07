Frust bei der Werkself : Bayers Blamage sorgt für Redebedarf

Elversberg Leverkusen legt beim 3:4 in Elversberg eine spektakuläre Bruchlandung hin. Nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten herrscht Ratlosigkeit. Sportgeschäftsführer Simon Rolfes kündigt eine intensive Aufarbeitung der Pleite an.

2022 3:4 in Elversberg 2011 3:4 (n. V.) in Dresden 2007 0:1 beim FC St. Pauli 1996 4:6 (n.E.) in Bremen

Der Spielverlauf spiegelt keineswegs einen klassischen Pokalfight wider, in dem der Außenseiter mauert und auf Konter lauert. Stattdessen war Elversberg schlicht und ergreifend die bessere Mannschaft. Schon nach rund zwei Minuten traf Jannik Rochelt zur Führung. Der Ausgleich durch Zugang Adam Hlozek ließ zwar nicht lange auf sich warten (5.), doch der ebenso mutig wie forsch agierende Drittligist ging durch einen von Kevin Koffi verwandelten Foulelfmeter erneut in Front (17.). Charles Aránguiz egalisierte nach einer halben Stunde, die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Saarländer legten noch vor der Halbzeit durch Luca Schnellbacher nach (37.).

Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes , der 2011 beim 3:4 nach Verlängerung in der ersten Pokalrunde bei Dynamo Dresden noch selbst als Spieler auf dem Platz stand, war ebenfalls fassungslos. „Wir hatten von Beginn an keine Bereitschaft, als Mannschaft zu verteidigen. Das ist eine riesige Enttäuschung und der Ursprung des Ganzen.“ Die Werkself habe nicht die Eigenschaften gezeigt, die sie vergangene Saison auf Platz drei der Bundesliga gebracht habe. „Es gibt keine Ausreden. Jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Das haben wir alle zusammen verbockt.“

Der 40-Jährige kündigte eine intensive Aufarbeitung der Blamage an. „Wir werden klare Worte an die Mannschaft richten. So kann man nicht in Spiele gehen. Es ist wichtig, dass die Spieler das schnell verstehen und jeder einzelne in sich geht.“ In der Tat bleibt nicht viel Zeit, die Pleite zu verarbeiten. Am Samstag startet die Werkself in Dortmund in die Liga (18.30 Uhr).