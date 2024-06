Nationalspieler von Ecuador Bayers Hincapie spielt sich weiter in den Fokus

Aus persönlicher Sicht blickt Hincapie auf eine gute, wenngleich nicht optimale Saison unterm Bayer-Kreuz zurück. Sportgeschäftsführer Simon Rolfes hatte ihn einst als „eine der Säulen der Mannschaft“ bezeichnet, doch in der Hinrunde tat sich der 1,84-Meter-Mann schwer, in das Team zu finden. Lediglich in drei Bundesligaspielen stand das Abwehrtalent, das Sergio Ramos als Vorbild hat, bis zur Winterpause unter Coach Xabi Alonso in der Startformation. Erst mit Beginn des Afrika-Cups und der in den verbleibenden Monaten vermehrten Rotation in allen Wettbewerben kam auch Hincapie regelmäßig auf seine Minuten und durfte mit Bayer sowohl die Deutsche Meisterschaft als auch den DFB-Pokal feiern. Besonders wertvoll war sein Tor in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg in Leipzig im Januar.