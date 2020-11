100. Remis als Trainer : Bosz sieht Fortschritt bei seinem Team

Peter Bosz steht mit verschränkten Armen an der Seitenlinie. Foto: dpa/Martin Meissner

Leverkusen Dass die Werkself die Partie gegen Hertha BSC nicht verloren hat, wertet Peter Bosz als positives Signal. Es war das 100. Unentschieden in seiner Trainerkarriere.

Das 0:0 gegen Hertha BSC war ein Jubiläum für Peter Bosz. Zum 100. Mal in seiner Karriere als Trainer bei den Profis sah der 57-Jährige ein Remis eines seiner Teams. Dass in 90 Minuten kein Treffer fällt, ist bei Mannschaften von Bosz jedoch weiter eine Seltenheit. In 392 Partien mit BV De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse Arnheim, Maccabi Tel Aviv, Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund endeten für den ehemaligen niederländischen Nationalspieler nur zwölf Begegnungen torlos. Mit Bayer Leverkusen war die Nullnummer gegen das Team aus Berlin aber immerhin schon das vierte Spiel seit seinem Wechsel unters Bayer-Kreuz im Januar 2019, das 0:0 ausging – bei 85 Pflichtspielen mit dem Werksklub.