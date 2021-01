„Man muss den Fernseher anschalten“ : Bayer-Trainer Bosz wirbt für Topspiel gegen Leipzig

Geht von einem Samstagabendspiel mit hohem Unterhaltungswert aus: Peter Bosz. Foto: dpa/Andreas Gora

Leverkusen Die Personallage ist angespannt, die jüngsten Ergebnisse nicht optimal – und doch sagt der Trainer der Werkself, dass sich Fußballfans die Partie seiner Mannschaft bei RB Leipzig nicht entgehen lassen sollten.

RB Leipzig gegen Bayer 04 – das ist ohne Zweifel eins der attraktivsten Duelle in der Bundesliga. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) empfängt der Zweite aus Sachsen den Dritten aus dem Rheinland. Die Partie der beiden Bayern-Jäger wird ein absoluter Hingucker, ist sich Peter Bosz sicher: „Wenn zwei Mannschaften nach vorne spielen und gewinnen wollen, wird es ein attraktives Spiel. Ich denke, man muss den Fernseher anschalten“, sagt der Trainer der Werkself, der allerdings vor einigen Herausforderungen personeller Art steht.

Lesen Sie auch Zwei Transfers für eine Position : Bayers Plan für hinten rechts steht

In dieser Woche gab es zwei schlechte Nachrichten für Bosz. Die eine ist, dass Julian Baumgartlinger mit einer Teilruptur des linken Kreuzbandes mindestens bis Mai ausfällt, die andere ist, dass Nadiem Amiri positiv auf Covid-19 getestet wurde und damit wohl mindestens bei den kommenden Partien in Leipzig, im Pokal in Essen und gegen Stuttgart fehlen wird. Es sind zwei prominente Zugänge auf der ohnehin schon ungewöhnlich langen Verletztenliste. Die Frage, ob er eine derartige Misere schon einmal in seiner Trainerlaufbahn erlebt habe, beantwortet Bosz ohne zögern mit Nein. Aber anderen Vereinen gehe es auch nicht besser.

INFO So könnte die Werkself in Leipzig spielen Tor Hradecky



Abwehr Wendell, Tapsoba, Tah, Fosu-Mensah



Mittelfeld Aránguiz, Sinkgraven, Wirtz Angriff Diaby, Bailey, Alario

Dass Amiri sich nun das Virus eingefangen hat, das seit einem Jahr die Welt in Atem hält, nimmt der Niederländer nicht zum Anlass, seine Spieler noch einmal für die Lage zu sensibilisieren. „Wir hatten in einem Jahr fünf Fälle. Meiner Meinung nach machen die Spieler es gut und sind sehr vorsichtig.“ Es sei für alle keine einfache Situation. Einen kleinen Querverweis auf Gladbachs Breel Embolo und dessen vermeintlich spektakuläre Partyflucht vor einigen Tagen ließ sich der 57-Jährige nicht nehmen: „Ich kontrolliere nicht, ob meine Spieler abends irgendwo übers Dach laufen.“

Lesen Sie auch Vor RB Leipzig : Leverkusens Amiri positiv auf Corona getestet

Doch es ist nun seine Aufgabe, aus den Profis, die ihm zur Verfügung stehen, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen – und auch die wird rein nominell hohes Bundesliga-Niveau haben. Gut möglich, dass der Trainer auf eine Variante zurückgreift, die schon in der Europa League gegen Slavia Prag funktioniert hat, und Daley Sinkgraven auf Amiris Position ins Mittelfeld zieht. Oder aber er gibt dem wankelmütigen Rekordtransfer Kerem Demirbay erneut die Chance, in der Startelf Fuß zu fassen.

Im Sturm hat er die Wahl zwischen Lucas Alario und Patrik Schick, der vergangene Saison an Leipzig ausgeliehen war und sicherlich gerne gegen seine ehemaligen Teamkollegen spielen würde. Winterzugang Timothy Fosu-Mensah könnte zudem mangels Alternativen für die rechte Abwehrseite sein Startelf-Debüt in der Bundesliga feiern.

Gemessen am bisherigen Saisonverlauf ist das Spiel in Leipzig freilich von gehobener Bedeutung. „Diese Saison sind mehrere neue Mannschaften im Kampf um die Champions-League-Plätze dabei, Wolfsburg, Frankfurt und Freiburg rücken heran. Das Wichtigste ist, dass wir wieder in einen Lauf kommen, mehrere Spiele hintereinander gewinnen und Punkte holen“, sagt Bosz.