Mittelfeldstratege fällt mehrere Wochen aus : Peter Bosz will bei Aránguiz-Rückkehr vorsichtig sein

Leverkusen Charles Aránguiz dürfte voraussichtlich erst im November auf den Rasen zurückkehren. Bayer-Coach Peter Bosz geht nicht von einem „sehr langem“ Ausfall seines Mittelfeldspielers aus, will aber trotzdem Vorsicht walten lassen.

Noch länger durfte Bosz indes auf Sinkgraven verzichten müssen. Der ehemalige Ajax-Profi hatte sich gerade erst nach einer längeren Pause ans Team herangearbeitet und gegen Leipzig sein zweites Liga-Spiel bestritten. „Er hat gut gespielt“, sagte Bosz. Daher sei es besonders schade, dass der Linksverteidiger nun erneut ausfalle. „Wenn man so lange verletzt war wie er, dann braucht das Zeit. Deswegen habe ich ihn am Anfang auch nicht oft spielen lassen. Er sollte sich im Training ans Tempo gewöhnen.“

Viel mehr Verletzte dürfte der vergleichsweise schmale Kader wohl nur schwer auffangen können. Trotz der personell angespannten Situation in der Länderspielpause hat Bosz seinen Humor nicht verloren. „Wir werden mit elf Spielern in Frankfurt spielen. Da bin ich mir sicher“, sagte er. Am Freitag, 18. Oktober, 20.30 Uhr, geht’s für die Werkself in der Liga bei der Eintracht weiter.