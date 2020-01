Vertrag bis 2022 verlängert : Peter Bosz bleibt Bayers Boss

Leverkusen Trainer und Verein haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2022 geeinigt. Der Niederländer hat mit der Werkself noch viel vor.

Die Meinung der Spieler ficht das nicht an. „Ich liebe seine Fußballidee. Sie ist genau mein Ding“, sagt Leon Bailey, der Bosz auch menschlich schätzt. „Er ist aufmerksam, geduldig, direkt, freundlich und ehrlich.“ Jeder Spieler wisse exakt, welche Rolle er auf dem Platz habe. Jonathan Tah ist ebenfalls angetan von der Arbeit des Niederländers. „Er nimmt kein Blatt vor dem Mund und redet nichts schön“, erklärt der Nationalspieler. „Wenn wir schlecht gespielt haben, sagt er klar: ,Jungs, das war scheiße und so will ich das nie wieder sehen!´“ Auf der anderen Seite nehme er seine Spieler aber auch in Schutz, wenn unberechtigte Kritik aufkomme. Auch sportlich passt es: „Er hat die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, Spiele zu gewinnen“, betont Kapitän Lars Bender.