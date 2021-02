Rüffel für Bayer-Profis : Peter Bosz übt harsche Kritik an seinen Spielern

Leverkusen Beim 2:2 gegen Mainz 05 verspielt Leverkusen in den Schlussminuten einen Zwei-Tore-Vorsprung. Trainer Peter Bosz spricht vom „schlechtesten Spiel, das ich je von meiner Mannschaft gesehen habe.“

Die schlechte Laune stand Peter Bosz ins Gesicht geschrieben. Nach dem 2:2 (1:0) seiner Leverkusener gegen den Vorletzten aus Mainz ließ der Trainer von Bayer 04 kein gutes Haar an seiner Werkself. „Wir waren schlecht im Ballbesitz, schlecht in unseren Pässen, schlecht im Positionsspiel, schlecht in der Verteidigung, schlecht in den Zweikämpfen“, wetterte der 57-jährige Niederländer.