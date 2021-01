Harsche Kritik : Peter Bosz liest der Werkself die Leviten

Leverkusens Edmond Tapsoba liegt nach seinem Eigentor am Boden und Frankfurts André Silva jubelt. Foto: imago images/Hartenfelser/Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Frankfurt Bayer Leverkusens Trainer findet nach dem 1:2 bei Eintracht Frankfurt deutliche Worte für das Versagen seiner Mannschaft. „Alles war schlecht“, hadert der Niederländer.

Viele Ausfälle, eine nicht eingespielte Viererkette, kaum Alternativen auf der Ersatzbank, zu kurze Winterpause, Pech – an mehr oder weniger guten Erklärungen für Bayers 1:2 (1:1)-Niederlage in Frankfurt herrschte kein Mangel. Doch Peter Bosz hatte nach dem Schlusspfiff überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas schönzureden oder nach Ausreden zu suchen.

„Ich habe keine Siegermentalität gesehen – und damit fängt alles an. Wir wollen guten Fußball spielen, aber das ist nur möglich, wenn der Siegeswille da ist“, haderte der Trainer der Werkself und rechnete im TV-Interview bei Sky mit dem Auftritt seiner Mannschaft ab. Feldbesetzung, Verteidigung und Spiel im Ballbesitz seien gleichermaßen schlecht gewesen, sagte der Niederländer. Für ihn sei es die bislang schwächste Saisonleistung seines Teams gewesen. „Wir sind das ganze Spiel nur hinterhergelaufen – kein Spieler hat sein Niveau erreicht. Wir als Mannschaft haben nicht unser Niveau erreicht.“ Er schloss sich gleichwohl in die Kritik mit ein: „Vielleicht habe ich meine Arbeit im Vorfeld nicht gut genug gemacht.“

Das ist bemerkenswert klarer Text des Trainers, der eigentlich schon früh in der Partie Grund zur Freude hatte. Gerade einmal zehn Minuten dauerte es, bis eine Ko-Produktion von Florian Wirtz und Nadiem Amiri sein Team in Führung brachte. Beruhigend wirkte das 1:0 aber nicht auf Bosz. Er habe schon früh gesehen, dass es ein gebrauchter Tag werden würde, erklärte der 57-Jährige. „Wir haben in allen 13 Spielen zuvor gut gespielt, aber dieses Mal nicht.“ Daran habe auch seine ihm zufolge sehr deutliche Halbzeitansprache beim Stand von 1:1 nichts geändert.

Tatsächlich waren die zweiten 45 Minuten eine schlechtere Fortsetzung der ersten Halbzeit. Bayer mangelte es an Kompaktheit, die für die Spielweise von Bosz unerlässlich ist. Immer wieder taten sich Lücken auf, mit denen Frankfurt eher fahrlässig umging. „Sie waren viel besser als wir und hätten das Spiel früher entscheiden müssen“, sagte der Niederländer. So aber war es Edmond Tapsobas unglückliches Eigentor, das die Partie entschied. Der sonst so souveräne Innenverteidiger war dabei aber nur das Ende einer Fehlerkette, die irgendwo in des Gegners Hälfte begann und sich nach einem langen Ball auf Daichi Kamada fortsetzte, den Mitchell Weiser nicht in den Griff bekam.

Auch einige Stunden später im ZDF-Sportstudio war der Zorn des Trainers nicht verraucht. Er tippte auf Bayern München als kommenden Deutschen Meister – das Team, das Leverkusen vor der kurzen Weihnachtspause eine schmerzhafte Last-Minute-Niederlage bescherte, die die Tabellenführung kostete. Unmittelbar nach der Partie gegen den Triple-Sieger des vergangenen Jahres gab sich Bosz noch mit Ironie trotzig und rief sein Team als kommenden Titelträger aus. Davon war nun keine Rede mehr. Der 57-Jährige stellte gar den Status der Werkself in Frage: „Wir haben gegen Frankfurt und davor gegen München verloren. Eine Top-Mannschaft verliert nie zwei Mal hintereinander.“ Zuletzt ist das Leverkusen Ende 2019 passiert. Damals waren es der 1. FC Köln und Hertha BSC, die Leverkusen wichtige Punkte kosteten, die am Ende der Spielzeit zum erneuten Einzug in die Champions League fehlten.

Julian Baumgartlinger, der an seinem 33. Geburtstag und in Abwesenheit des eigentlichen Kapitäns-Duos Charles Aránguiz und Lars Bender zum dritten Mal in Folge die Kapitänsbinde trug, sagte: „Wir waren ein Stück zu locker nach der Führung, haben nicht den nötigen Schritt mehr gemacht, den man braucht, um nach oben zu kommen und sich oben zu halten.“ Der Österreicher hofft, dass die schwache Leistung und die daraus resultierende Niederlage bei der SGE womöglich zum „richtigen Zeitpunkt“ gekommen sei, „um einen Schuss vor den Bug zu bekommen.“