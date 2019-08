Vertrag endet 2020 : Wieso Bayer mit Bosz verlängern will

Leverkusen Der Trainer der Werkself hat sich in seinem ersten acht Monaten in Leverkusen für eine langfristige Anstellung unter dem Bayer-Kreuz empfohlen. Sportdirektor Simon Rolfes kann sich eine Verlängerung des Vertrags vorstellen.

Die Fans von Bayer 04 durften in den vergangenen Monaten mit stolzgeschwellter Brust durch die Stadt laufen – schließlich bot die Werkself ihnen allen Grund dazu. Seit Anfang April hat ihr Verein kein Pflichtspiel mehr verloren, sich für die Champions League qualifiziert und ist mit Siegen im Pokal (4:1 in Aachen) und in der Liga (3:2 gegen Paderborn) erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet. Angesichts der Bilanz ist es kaum verwunderlich, dass Sportdirektor Simon Rolfes nun angedeutet hat, den bis Saisonende gültigen Vertrag mit Trainer Peter Bosz verlängern zu wollen. „Beide Seiten sind sehr zufrieden“, betont Rolfes. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.