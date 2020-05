„Das ist unser Skelett“ : Bayer-Trainer Peter Bosz nennt seine fünf Schlüsselspieler

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz verrät sein Gerüst der Mannschaft. Die fünf Schlüsselspieler sind seine Basis, „der Rest wird darum gebaut“. Der Niederländer sieht die Werkself für eine mögliche Rückkehr der Bundesliga gut aufgestellt.

Mit Blick auf die Position zwischen den Pfosten hat Leverkusen in Lennart Grill unlängst eines der größten Torwart-Talente Deutschlands als neue Nummer zwei verpflichtet. Stammkeeper Hradecky ist allerdings auch erst 30 Jahre, hat Vertrag bis 2023 und sich in seinen nunmehr fast zwei Jahren unter dem Bayer-Kreuz als sicherer Rückhalt erwiesen. In der Abwehrzentrale hat sich der aus Portugal verpflichtete Tapsoba schnell in die Herzen von Bosz und auch die der Fans gespielt. Er dürfte an der Seite des erfahrenen Sven Bender weiter dazulernen.