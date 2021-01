Beide Linksverteidiger in Quarantäne : Peter Bosz muss sein Erfolgsteam umbauen

Leverkusens Trainer Peter Bosz muss vor dem Spiel am Samstag bei der Eintracht abwägen: Stellt er personell um, oder ändert er etwas am System? Foto: Bernd Thissen/dpa Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Wendell und Daley Sinkgraven haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Bayer 04 Leverkusen fehlen damit beim Siel am Samstag (15.30 Uhr) in Frankfurt beide Linksverteidiger. Trainer Peter Bosz erwägt einen Systemwechsel.

In den ersten 20 Pflichtspielen konnte sich Peter Bosz auf seine Zwei-Mann-Rotation für die Linksverteidigerposition verlassen. In der Bundesliga stand mit Ausnahme der rheinischen Duelle gegen Gladbach und in Köln jeweils Daley Sinkgraven in der Anfangsformation, in der Europa League war es vor allem Wendell, der zum Zuge kam. Für die erste Begegnung des neuen Jahres am Samstag in Frankfurt (15.30 Uhr) wird sich der Coach von Bayer 04 jedoch etwas einfallen lassen müssen. Denn in der kurzen Weihnachtspause haben sich zum Leidwesen des Tabellenzweiten gleich beide Linksverteidiger im Kader mit dem Coronavirus infiziert und fallen vorerst aus.

„Das ist natürlich unglaublich“, sagte Bayers 57-jähriger Trainer. Corona-Fälle gebe es zwar auch bei anderen Bundesligisten, „aber dass auf derselben Position zwei Spieler gleichzeitig ausfallen, ist schon ungewöhnlich.“ Allzu viel hadern wollte der Niederländer deswegen dennoch nicht. „Wir müssen damit umgehen und werden das auch.“ Es gebe verschiedene Möglichkeiten, um das im ersten Saisonabschnitt so erfolgreiche Team umzustellen, versicherte Bosz. Auch ein Systemwechsel sei denkbar. Ohne ins Detail zu gehen, stellte er klar: „Wir bekommen das hin.“

Info So könnte die Werkself in Frankfurt spielen Tor Hradecky Abwehr Dragovic, Tah, Tapsoba, Weiser Mittelfeld Baumgartlinger, Amiri, Wirtz Sturm Bailey, Schick, Diaby

Denkbar ist, dass Bosz Mitchell Weiser eine Chance hinten links gewährt. Der 26-Jährige hat bei seinen wenigen Einsätzen in dieser Spielzeit bereits gezeigt, dass auf ihn Verlass ist, wenn er gebraucht wird. Sowohl beim 2:1 in Bielefeld im November als auch beim 4:0 in Köln im Dezember zeigte er ansprechende Leistungen – allerdings als Rechtsverteidiger. Dass der U21-Europameister von 2017 jedoch auch auf der linken Seite eingesetzt werden kann, hat er in der vorangegangenen Saison unter Beweis gestellt. Beim 1:0 im Pokal gegen Paderborn übernahm Weiser für 90 Minuten die Aufgaben als linkes Glied der Viererkette.

Eine weitere Alternative – abgesehen von einer Umstellung auf eine Dreier- oder Fünferkette – bietet sich für Bosz mit Tin Jedvaj. Der kroatische Vizeweltmeister hat unter dem Bayer-Coach bereits mehrere Partien als Linksverteidiger absolviert und kam auch während seiner Leihe zum FC Augsburg auf dieser Position zum Einsatz. In seinen fünf Spielen in dieser Saison war dem Verteidiger die fehlende Praxis allerdings deutlich anzumerken. In Erinnerung geblieben ist vor allem sein kapitaler Fehlpass im Europa-League-Spiel gegen Beer Sheva, durch den er beim 4:1-Sieg den Gegentreffer einleitete.

Während Bosz hinten links zum Umbau gezwungen ist, dürfte sich in den anderen Mannschaftsteilen wenig bis gar nichts ändern. Die laut Aussage des Trainers guten Fitnesswerte lassen zusätzlich annehmen, dass an der Erfolgsformel festgehalten wird. „Wir konnten jetzt eine Woche Frische tanken“, betonte er. Die 1:2-Niederlage gegen München habe ihn und alle im Klub freilich geärgert. Am positiven Gesamtbild ändere das jedoch nichts. „Wir haben in der ersten Saisonphase richtig gut gespielt. Durch diese eine Partie geht unser Selbstvertrauen nicht verloren.“

