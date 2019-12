Jonathan Tah fehlt wegen Roter Karte : Peter Bosz muss Erfolgsteam umbauen

Leverkusen Der Trainer von Bayer 04 kann für das Topspiel am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 wieder auf den komplett genesenen Kai Havertz bauen. Zudem muss er Ersatz für den rotgesperrten Jonathan Tah finden.

Die Werkself hat Morgenluft gewittert. Nach dem Triumph in München beträgt der Rückstand auf den Tabellendritten FC Schalke nur noch drei Punkte. Mit einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr/BayArena) kann Bayer nun mit den „Knappen“ gleichziehen. Torwart Lukas Hradecky ist nach dem gelungenen November mit vier Erfolgen in sechs Pflichtspielen zuversichtlich. Unter dem Bayer-Kreuz sei das „Siegesgefühl“ zurückgekehrt. „Und ich hoffe, dass es bis Weihnachten anhält“, sagt der Finne.