Pokal-Achtelfinale in Essen : Werkself will keine Überraschung erleben

Leverkusen Am Dienstag (18.30 Uhr) kann Bayer 04 Leverkusen mit einem Sieg beim Viertligisten Rot-Weiss Essen ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Die Devise von Trainer Peter Bosz lautet: „Tore schießen und keine doofen Fehler machen.“

Für Peter Bosz ist die derzeit wohl schwierigste Phase in seiner Laufbahn als Bayer-Coach. Nur vier von 21 möglichen Punkten hat seine Werkself zuletzt in der Bundesliga gesammelt. Vor allem in der bei Gegnern sonst so gefürchteten Offensive hakt es momentan: In drei der vergangenen vier Partien stand im Angriff zuletzt die Null. Der Sturz auf den fünften Platz in der Tabelle ist die logische Konsequenz. Inmitten dieser angespannten Situation wirkt die Herausforderung im DFB-Pokal vor dem wegweisenden Spiel gegen Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr) fast schon wie eine willkommene Abwechslung, um den Sorgen in der Liga für einen kurzen Augenblick zu entfliehen.