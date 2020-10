„Ich weiß es nicht“ : Bayer-Coach Bosz lässt Saisonziele offen

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz vermeidet eine klare Aussage mit Blick auf die Ambitionen des Werksklubs für diese Spielzeit. Am Samstag geht es für ihn und sein Team bei Mainz 05 weiter. Florian Wirtz fällt wegen einer Bauchmuskelzerrung aus.

Trainer Peter Bosz wollte vor der Partie am Samstag in Mainz (15.30 Uhr) nicht darüber urteilen, ob der Kader noch stark genug ist, um in die Königsklasse einzuziehen. Der 56-Jährige sagte lediglich: „Wir müssen jetzt nicht über Ziele reden, was realistisch ist und was nicht. Das ergibt keinen Sinn. Niemand weiß das, auch ich nicht.“ Das einzige, was er sagen könne, sei, „dass wir alles Mögliche tun werden, um am Ende den bestmöglichen Platz zu erreichen. Wenn wir am Ende Vierter würden, wäre das super.“ Echte Zuversicht sieht anders aus.