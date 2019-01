Eindrücke aus den ersten Einheiten: Peter Bosz lässt bei Bayer Ball und Spieler laufen

Leverkusen Nach drei Trainingseinheiten mit der Werkself ist der Trainer angetan. Charles Aránguiz und Leon Bailey sind nun dabei.

Inzwischen ist auch der Kader der Werkself komplett. Leon Bailey, der die erste Einheit unter dem neuen Coach nach „Unregelmäßigkeiten bei der Rückreise“ verpasste, war am Samstag wieder an Bord. Charles Aránguiz, der aus familiären Gründen ein paar Tage länger in seinem Heimatland Chile weilte, ist seit Sonntag ebenfalls zurück in Leverkusen. Ein Nachspiel hat Baileys Versäumnis nicht. Der Jamaikaner habe sich nach seiner verzögerten Ankunft in Leverkusen nicht wohl gefühlt. „Ich habe mit ihm gesprochen. Das ist kein Thema mehr“, sagt Bosz. Bailey sei bereits am Freitag vor Ort gewesen, sei aber vorsichtshalber in der Kabine geblieben. Weitergehende Konsequenzen gibt es nicht.