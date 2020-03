Endlich Konstanz bei der Werkself : Peter Bosz hat Bayers „K-Frage“ gelöst

Leverkusen In den vergangenen Jahren hatte Bayer Leverkusen trotz der hohen Qualität im Kader ein Problem damit, konstant Siege einzufahren. Der bisherige Verlauf der Rückrunde zeigt, dass dieses Manko behoben zu sein scheint. Dafür gibt es konkrete Gründe.

Es gab eine Zeit, in der ein Wort mit „K“ bei Bayer Leverkusen Hochkonjunktur hatte. Es war die Universaldiagnose für die Berg- und Talfahrten der Werkself: Konstanz. Deren Abwesenheit sei Bayers einzige Konstante, lautete lange ein geflügeltes Wort. Doch davon ist keine Rede mehr. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz hat von den vergangenen elf Pflichtspielen nur eins verloren, steht in der Liga auf Platz fünf, im Achtelfinale der Europa League sowie im Viertelfinale des DFB-Pokals, wo es am Mittwoch gegen Union Berlin (18.30 Uhr) ums Weiterkommen geht. Das hat fünf Gründe.

Info Das Fragezeichen hinter Lars Bender bleibt Ausfall Kapitän Lars Bender droht für das Pokal-Viertelfinale gegen Union Berlin am Mittwoch (18.30 Uhr) auszufallen. Der 30-Jährige laboriert an den Folgen einer Hüftprellung aus dem Spiel beim FC Porto vergangene Woche und konnte am Montag nicht mit der Mannschaft trainieren.

Fokus Das Team hat das von Bosz gebetsmühlenartig vorgetragene Dogma verinnerlicht, immer nur von Spiel zu Spiel zu denken. Kein Profi spricht vor einer anstehenden Partie über die darüber hinausgehende Zukunft. Es zählt nur die anstehende Aufgabe. Rückschläge bringen das Team nicht aus der Ruhe. Beispiele dafür sind der 4:3-Heimsieg gegen Dortmund, bei dem zwei Rückstände gedreht wurden, und das 3:2 bei Union Berlin, bei dem die Werkself zunächst zurücklag, führte, in der 87. Minute den Ausgleich kassierte und dann noch den Siegtreffer erzielte. „Ich habe Mannschaften trainiert, bei denen ich jedes Mal die Konzentration hochbringen musste“, sagte Bosz nach dem Training am Montag. In Leverkusen sei das nicht der Fall: „Wir sind jedes Spiel voll da.“

Hunger Klare Ansagen, Titel gewinnen zu wollen, waren zuletzt häufig von den Bayer-Profis zu hören. Bosz lebt diesen Ehrgeiz vor. Es sei das Ziel von Verein, Trainer, Staff und Mannschaft, etwas zu gewinnen, erklärte der Niederländer im Januar nach seiner Vertragsverlängerung bis 2022. „Das ist noch in der Rückrunde möglich.“ Seine Spieler glauben daran. Seit der 56-Jährige bei Bayer am Ruder ist, hat er von 55 Pflichtspielen 31 gewonnen, bei acht Remis und 16 Niederlagen – ein Indiz für die neue Konstanz. Nach dem 1:1 in Leipzig sagte der Trainer, dass es viel über Bayer 04 aussage, wenn man sich fragen müsse, ob ein Remis beim Tabellenzweiten genug gewesen sei.

Flexibilität Nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund musste Bosz mit dem Vorwurf leben, taktisch festgefahren zu sein. In Leverkusen widerlegt er diese These und wechselte von seiner klassischen Aufstellung im 4-3-3 bereits zu einem 3-4-3, 3-4-2-1, 4-2-3-1. Das ermöglicht, je nach Gegner und Spiel- oder Personalsituation flexibel zu bleiben. Die Spieler haben die Spielidee des Niederländers verstanden und setzen sie um. Sie besteht aus Kontrolle des Gegners durch Ballbesitz und -zirkulation, dem Angreifen und Verteidigen als Kollektiv, Kompaktheit sowie der richtigen Balance aus geduldigem Aufbau, schnellen Kombinationen und Tempo über die Außenbahn. Aber die Werkself kann auch aus wenig viel machen und verbissen kämpfen, wie sie beim 2:1-Sieg in München bewies. Zudem setzt Bosz auf vielseitig einsetzbare Profis. In Leipzig stellte er den offensiven Mittelfeldspieler Nadiem Amiri etwa als rechten Außenverteidiger auf. „Fußballintelligente Spieler können das“, sagte Bosz. Das sei eine Eigenschaft, auf die er besonderen Wert lege.

Teamgeist In der Hinrunde der Saison lief es indes nicht rund. Besonders negativ in Erinnerung bleiben die Niederlagen beim 1. FC Köln (0:2) und gegen Hertha BSC (0:1), aber auch in anderen Spielen wie etwa dem 1:1 gegen Freiburg hat die Werkself Punkte verschenkt. Das hat aber nicht zu Resignation, sondern zu einer Trotzreaktion geführt. „Auch in der Phase, in der es nicht so gut lief, sind wir ruhig geblieben“, erklärte Sven Bender am Sonntag. „Wir haben uns immer gesagt, dass wir diese Ergebnisse nicht ändern können und wir uns nicht kaputt machen lassen dürfen.“ Das schnelle Abhaken von Rückschlägen ist eine neue Qualität. Ebenso vorteilhaft ist die gute Integration der Zugänge. Besonders sticht Innenverteidiger Edmond Tapsoba hervor, der nach wenigen Wochen in Leverkusen kaum noch aus der ersten Elf wegzudenken ist. Doch auch Amiri, Moussa Diaby, Daley Sinkgraven und Exequiel Palacios zeigen gute Leistungen – und Rekordzugang Kerem Demirbay kommt nach anfänglichen Problemen immer besser in Fahrt.