Auswärts beim Aufsteiger : Bosz fährt ohne Druck nach Stuttgart

Leverkusen Der Trainer der Werkself verspürt nach dem mäßigen Saisonstart keinen Erfolgsdruck – „absolut nicht“, wie er betont. Mit Blick auf das Bundesverdienstkreuz für Thomas Hitzlsperger spricht er homosexuellen Profis Mut zu, sich zu outen.

Als die Lostrommeln in der Uefa-Zentrale in Nyon (Schweiz) von Ciro Ferrara durchwühlt wurden, wird wohl nicht nur Peter Bosz gespannt gewesen sein, welche Gegner Bayer 04 in der Europa League erwarten. Das Ergebnis: Die Werkself trifft in Gruppe C auf Slavia Prag (Tschechien), OGC Nizza (Frankreich) und Hapoel Beer Sheva (Israel). Für solche Gruppen hat irgendwann mal das Wort „machbar“ den Weg in die einschlägige Fußballterminologie gefunden. Coach Bosz sagte vor der Auslosung, dass er sich eine Gruppe wünsche, die ein Überwintern im Wettbewerb sehr wahrscheinlich mache. Enttäuscht dürfte er nicht über die Konstellation sein – auch, wenn es freilich kein Spaziergang wird.