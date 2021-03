Peter Bosz droht das Aus : Bayers Krise hat viele Gründe

Leverkusens Trainer Peter Bosz wirkt nachdenklich in diesen Tagen. Foto: dpa/Soeren Stache

Analyse Leverkusen Bayer Leverkusen ist nach dem 0:3 in Berlin vorläufig am Tiefpunkt angekommen. Fehler auf allen Ebenen des Werksklubs führten in die aktuelle Misere.

Resignation hatte sich in den Reihen der Werkself breitgemacht. Patrik Schick und Florian Wirtz schauten mit hängenden Köpfen Richtung Boden, Jonathan Tah stemmte seine Hände in die Hüften und blickte beinahe flehend Richtung Decke. Jeremie Frimpong fasste sich mit seiner linken Hand an die Stirn. Das Bild, das die Werkself auf ihrem Weg zur zweiten Halbzeit bei Hertha BSC abgab, war das einer Mannschaft, die sich aufgegeben hatte. Mit dem 0:3 (0:3) in Berlin hat sich die Werkself vorerst aus dem Rennen um die Champions-League-Plätze verabschiedet. Selbst das internationale Geschäft ist in Gefahr. Die Bilanz von drei Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen aus den vergangenen 14 Ligaspielen haben die Rheinländer vom ersten auf den sechsten Platz abstürzen lassen. Hinzu kommen das blamable Ausscheiden in Pokal und Europa League. Die Gründe für die Talfahrt sind neben dem Verletzungspech auf allen Ebenen zu finden. Ein Erklärungsversuch.

Lesen Sie auch „Nachspielzeit“ : Darum war die Werkself ohne Chance in Berlin

Spieler Beim Auftritt in der Hauptstadt war einigen Profis der Frust und die daraus resultierende Lustlosigkeit förmlich anzumerken, wie zum Beispiel bei Edmond Tapsoba. Der Innenverteidiger gehört eigentlich zu den Besten und Konstantesten seines Fachs. Wie viele seiner Teamkollegen sucht aber auch er seit Wochen und Monaten vergeblich die Form aus der Hinrunde. Die Forderung von Sportdirektor Simon Rolfes und Sportgeschäftsführer Rudi Völler, dass nach den Ausfällen mehrerer Routiniers nun auch andere Spieler Verantwortung übernehmen müssen, sind weitgehend im Nichts verhallt. Gestandene Profis wie Kerem Demirbay, Jonathan Tah, Wendell oder Karim Bellarabi ducken sich weg, wenn es darum geht, das Kommando auf dem Platz zu übernehmen. Dass Tah nach Spielschluss ankreidete, dass in Halbzeit eins keine Mannschaft auf dem Rasen gestanden hatte, ist ein Alarmsignal der höchsten Warnstufe.

Info So viele Punkte holten Bayers Trainer im Schnitt Peter Bosz 1,78 (77 Ligaspiele)



Heiko Herrlich 1,55 (51)



Tayfun Korkut 1,00 (11)



Roger Schmidt 1,69 (87 Spiele)



Trainer Peter Bosz hat vor Saisonbeginn und nach der freiwilligen Demission von Lars Bender den wortkargen und eher introvertierten Charles Aránguiz zum neuen Kapitän ernannt. Eine Fehlentscheidung, wie sich herausgestellt hat. Als Spielführer, der seine Füße für sich sprechen lassen werde, hatte der Niederländer den Chilenen proklamiert. Nach dreimonatiger Verletzungspause ist der erfahrene Mittelfeldstratege allerdings nur noch ein Schatten früherer Tage, bleibt unter Bosz aber gesetzt. Ein weiterer Vorwurf, den sich der Coach von Bayer 04 gefallen lassen muss, ist der, dass er es seit dem Jahreswechsel nicht geschafft hat, eine Idee zu entwickeln, wie sein Team gegen tiefstehende Gegner gewinnt. Große Probleme hat die Werkself zudem nach wie vor mit ihrer Restverteidigung – oder dem, was davon noch übrig ist. Nur ein Mal, beim 1:0-Erfolg in Gladbach, ist Leverkusen in diesem Jahr ohne Gegentor ausgekommen.

Foto: AFP/SOEREN STACHE 16 Bilder Hertha - Leverkusen: die Werkself in der Einzelkritik

Hinzu kommt das beinahe dogmatische Festhalten an seiner Spielidee. Der 57-Jährige will mit schönem (Ballbesitz-)Fußball zum Erfolg kommen. Systemisch hat der Trainer zwar in einigen Partien versucht, Veränderungen herbeizuführen, zumeist jedoch ohne Erfolg. Ein wenig mehr Pragmatismus wäre angesichts der langen Verletztenliste sowie der ausbleibenden Resultate womöglich angebracht gewesen. An der Seitenlinie wirkt der Trainer zudem zunehmend hilflos. Aktives Coaching, wie er es noch beim 2:1-Sieg gegen Dortmund Ende Januar gezeigt hat, ist nicht mehr zu sehen. Auch die Erklärungsversuche nach misslungenen Spielen wirken zunehmend ratlos.

Management Klar: Der Kader der Werkself gibt mehr her als es die aktuelle Situation aussagt. Aber bei der Zusammenstellung der Mannschaft wurde zu viel Wert auf Tempo, Talent und Technik gelegt. Das sind sicher wichtige Eigenschaften, um guten Fußball zu spielen, aber eben nicht die einzigen. Die Spielertypen sind sich insgesamt zu ähnlich und es fehlen – auch verletzungsbedingt – Charaktere, die in kritischen Situationen vorangehen und ihre Mitspieler mitreißen. Einer davon war Kevin Volland, der aktuell beim AS Monaco in Topform und dritter der französischen Torjägerliste ist. Ihn hat man vor der Saison ohne Not verkauft, weil man sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte.