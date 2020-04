Vereine auf Geld der TV-Sender angewiesen : Bayer-Trainer Bosz akzeptiert Geisterspiele als Akt der Solidarität

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz ist ein anerkannter Gegner von Partien ohne Zuschauer. Da jedoch einige Vereine auf das Geld der Fernsehsender angewiesen sind, zeigt er Verständnis dafür, die Saison zu gegebenem Zeitpunkt mit Geisterspielen fortzusetzen.

An seiner grundsätzlichen Meinung zum Thema Geisterspiele habe sich nichts verändert, versicherte Peter Bosz am Dienstag in einer Medienrunde via Skype. Sie sollten im Stadion sein und die Mannschaft auch von dort aus anfeuern können, erläuterte der Coach von Bayer Leverkusen. Der Niederländer weiß jedoch auch im die finanzielle Komponente des Profi-Fußballs.