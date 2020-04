Bundesliga pausiert mindestens bis Ende April : Bayer-Trainer Bosz hält späteren Neustart der Saison für denkbar

Leverkusens Trainer Peter Bosz gestikuliert beim Champions-League-Spiel in Turin an der Seitenlinie. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz hält einen späteren Saison-Neustart als das erste Mai-Wochenende für denkbar. Niemand wisse, wann es wirklich weitergehe, betonte der 56-Jährige am Dienstag.

Wann und wie es in der Bundesliga weitergeht, ist weiterhin unklar. Seit rund einer Woche trainiert die Werkself wieder in kleinen Gruppen in der BayArena, der „Werkstatt“ und im Ulrich-Haberland-Stadion. Es ist ein kleiner Schritt zurück zur Normalität für die Profis und auch das Trainerteam von Bayer 04. Schließlich hat sich auch ihr Leben in den vergangenen Wochen stark verändert. „So eine Situation haben wir noch nie erlebt – auch nicht die Älteren unter uns“, sagte Trainer Peter Bosz am Dienstag in einer Medienrunde.

Die Ungewissheit, wann die Menschen wieder in ihren gewohnten Alltag zurückkehren können, sei in den Augen des Niederländers für alle das Schwierigste. Derzeit pausiert die Liga noch bis mindestens Ende April. Ob es dann mit den von Bosz ungeliebten Geisterspielen weitergehen wird, ist aber alles andere als sicher. „Wir sind jetzt rund drei Wochen vor diesem Termin und dürfen noch kein Mannschaftstraining absolvieren. Als Trainer versuche ich natürlich, auf ein Datum hinzuarbeiten. Aber gleichzeitig weiß ich, dass die Liga auch erst später wieder losgehen könnte: eine Woche, zwei Wochen, vielleicht auch erst im Juni. Niemand weiß das.“

Sorgen um den Fitnesszustand seiner Mannschaft macht sich der 56-Jährige derweil nicht. Ob das Team aber bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs an die Top-Form von vor der Zwangspause anknüpfen kann, lasse sich nicht abschätzen. Bosz: „Zu einer guten Vorbereitung gehören auch Freundschaftsspiele und Mannschaftstraining. Das haben wir bislang nicht. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, wo die Mannschaft derzeit steht.“

Vor der Zwangspause habe seine Elf freilich überzeugt. „Wir haben mit verschiedenen Spielern und verschiedenen Systemen gespielt und trotzdem fast alle Partien gewonnen. Das passiert nicht häufig“, sagt der Fußballfachmann. „Für mich ist aber wichtig, dass wir einen überzeugenden Start haben, wenn es wieder losgeht.“

Info Die erste Partie vor leeren Rängen Premiere Das erste Geisterspiel in der Geschichte des deutschen Profi-Fußballs wurde am 26. Januar 2004 zwischen den damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen und 1. FC Nürnberg als Wiederholungsspiel ausgetragen (3:2). Auf der Ersatzbank der Nürnberger saß Bayers heutiger Ehrenspielführer Stefan Kießling.

Über einen nach wie vor denkbaren Abbruch der Saison, und wie diese dann gewertet würde, hat sich der Coach eigenem Bekunden nach keine Gedanken gemacht. „Es gibt so viele Szenarien, was passieren könnte. Sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, ergibt keinen Sinn.“ In der Liga steht die Werkself auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen, im Pokal trifft sie im Halbfinale auf den Regionalligisten Saarbrücken und in der Europa League ist die Tür zum Viertelfinale nach dem Sieg bei den Glasgow Rangers weit geöffnet. Ein vorzeitiges Ende wäre sowohl für den Werkslub als auch seine Fans besonders bitter.

Immerhin: Mit Ausnahme von Kevin Volland (Reha nach Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk) und Sven Bender (Einzeltraining nach Innenbandverletzung) wären nach jetzigem Stand zudem alle Spieler im Kader einsatzbereit – auch Nadiem Amiri. Der Sommerzugang aus Hoffenheim hat die vorerst letzten Partien gegen Frankfurt (4:0) und in Glasgow (3:1) wegen einer Schulterverletzung verpasst. Die Profis des Werksklubs hätten Bosz zufolge in den ersten Einheiten nach zwei Wochen im „Homeoffice“ große Freude am Fußball gezeigt. Ziel sei nun, den Spaß am Ball bis zum Neustart der Saison zu konservieren. „Die Spieler müssen nicht nur fit, sondern auch frisch sein.“