Bayer-Angreifer verpasst Trainingslager : Paulinhos Abwesenheit ist eine „Win-Win-Situation“

La Manga Paulinho ist mit Brasiliens U23 unterwegs, um sich auf die Qualifikation für Olympia in Tokio vorzubereiten. Das Trainingslager sowie den Start der Rückrunde wird Bayers Offensivspieler verpassen. Sportdirektor Simon Rolfes sieht darin viele Vorteile.

Während sich die Werkself in Spanien auf den Rückrundenstart der Bundesliga vorbereitet, ist Paulinho auf der anderen Seite der Erde mit der Olympia-Auswahl Brasiliens unterwegs. Das Qualifikationsturnier des südamerikanischen Verbandes für die Sommerspiele in Tokio beginnt am 19. Januar und läuft bis zum 9. Februar in Kolumbien. Der 19-Jährige wird also nicht nur das Spiel in Paderborn, sondern beim nicht unwahrscheinlichen Einzug ins Halbfinale oder Endspiel ebenfalls das gegen Düsseldorf, in Hoffenheim und gegen Dortmund verpassen. Auch das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart fällt in diesen Zeitraum.