Top-Scorer bei Qualifikationsturnier : Paulinho schießt Brasilien zu den Sommerspielen

Leverkusen Paulinho hat mit Brasiliens U23 das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gelöst. Beim Sieg des südamerikanischen Qualifikationsturniers war Bayers Flügelstürmer Top-Scorer seines Teams.

In der abschließenden Partie des südamerikanischen Qualifikationsturniers in Kolumbien setzte sich der Nachwuchs der Seleção mit 3:0 (2:0) gegen Argentinien durch. Der 19-jährige Profi der Werkself spielte 90 Minuten durch, erzielte das 1:0 und bereitete darüber hinaus einen der beiden Treffer des Neu-Herthaners Matheus Cunha vor.

Für den Werksklub hat der Stürmer, der 2018 für rund 18,5 Millionen Euro von Vasco da Gama unters Bayer-Kreuz gewechselt ist, in bislang 30 (Kurz-)Einsätzen zwei Tore erzielt. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der von Trainer Peter Bosz auch im zentralen offensiven Mittelfeld eingesetzte Rechtsfuß bislang auch in seiner zweiten Saison im Rheinland nicht. Sein bisher einziger Bundesliga-Treffer ist ihm am 11. Spieltag beim 2:0-Sieg des Wersklubs beim VfL Wolfsburg gelungen. Paulinho wird noch in dieser Woche zurück in Leverkusen erwartet.