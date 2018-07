Bayer 04 Leverkusen: Paulinho deutet gegen Fortuna Sittard sein Potenzial an

Sittard Der 18,5-Millionen-Zugang aus Brasilien erlebte beim 2:0-Testspielsieg in Sittard seine Premiere im Bayer-Trikot. Trainer Heiko Herrlich lobt den 18-jährigen Angreifer – und nimmt ihn zugleich vor zu hohen Erwarungen in Schutz.

Der Plan von Heiko Herrlich war ein anderer. Eigentlich wollte der Trainer der Werkself Paulinho erst im Trainingslager zu seinem Debüt bei Bayer 04 verhelfen. Nun ließ ihn der 46-Jährige aber schon beim 2:0 (1:0)-Testspielsieg bei Fortuna Sittard zum ersten Mal auf den Rasen . „Ich habe mir immer ein Hintertürchen offen gelassen und geschaut, in welcher Verfassung er ist und wie er sich im Training bewegt“, sagte Herrlich. Die ersten Eindrücke scheinen gut gewesen zu sein. Insgesamt 18 Minuten durfte der mit 18,5 Millionen Euro kostspieligste Transfer dieses Sommers beim Test in den Niederlanden mitwirken. Dabei deutete er schnell sein immenses Potenzial an.

Beim niederländischen Erstliga-Aufsteiger, dem Heimatklub des ehemaligen Leverkuseners Erik Meijer, bewies sein Team dennoch eine gute Frühform und fuhr den vierten Sieg ohne Gegentor im vierten Vorbereitungsspiel ein. Kevin Volland erzielte in der 25. Minute mit einem fulminanten Schuss aus 18 Metern die Führung. Für das 2:0 sorgte schließlich der eingewechselte Benjamin Henrichs nach sehenswertem Zusammenspiel mit Lucas Alario (75.). „Das Tor macht er eiskalt“, betonte Herrlich. Er freue sich sehr, dass der 22-Jährige seine Qualitäten in der Offensive gezeigt habe: „Ich hoffe, dass gibt ihm einen Schub.“

Insgesamt zeigte sich der Coach zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Wir wollten defensiv gut stehen, teilweise pressen und schnell in Ballbesitz kommen“, erklärte er. Die Mannschaft habe die Vorgaben gut umgesetzt. Lediglich einige „unnötige Fouls“ wie das von Wendell an der Außenlinie sowie „zu schnelle Ballverluste“ waren dem 46-jährigen ein Dorn im Auge. Dennoch lobte er die Leistung seiner Spieler: „Wir hätten wieder das ein oder andere Tor mehr schießen können, aber insgesamt war das eine ordentliche bis gute Leistung.“

Seit Sonntagabend ist die Werkself im Trainingslager in Zell am See/Kaprun – inklusive Julian Brandt und Karim Bellarabi, der vergangene Woche beim Testspiel in Wuppertal einen Kreislaufkollaps erlitt. Bis zum 5. August bereitet sich die Werkself in Österreich auf die Saison vor. Körperlich sei sein Team noch nicht in Topverfassung, betonte Herrlich. „Aber daran arbeiten wir nun hart und intensiv.“