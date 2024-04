Leverkusens Last-Minute-Experte Schick verkörpert Bayers Willen zum Sieg

In beiden Europa-League-Achtelfinalpartien mit Qarabag Agdam war der Tscheche nach der 90. Minute zur Stelle, im Rückspiel gar doppelt. Nun verwandelte er mit dem Siegtreffer gegen Hoffenheim die BayArena erneut in ein Tollhaus. Damit setzte er fast schon eine Bayer-Tradition in dieser Saison fort. Auch in Leipzig und Augsburg fiel der entscheidende Treffer extrem spät, ebenso beim 3:2 im Pokal gegen Stuttgart.