Bayer-Profis auf Länderspielreisen : Patrik Schick verpasst den Sieg im Verfolgerduell

Der Waliser Daniel James versucht den Schuss des Tschechen Patrik Schick (l.) zu blocken. Das Verfolgerduell in der WM-Qualifikationsgruppe E endete in Prag 2:2. Foto: AP/Petr David Josek

Leverkusen Der tschechische Nationalstürmer in Diensten von Bayer 04 Leverkusen bleibt beim 2:2 seiner Landesauswahl gegen Wales ohne Scorerpunkt. Besonders gut läuft es bislang für Zidan Sertdemir und Amine Adli. Ein Überblick.

Während eine dezimierte Trainingsgruppe der Werkself sich derzeit in Leverkusen auf das Top-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen München vorbereitet, stehen für Bayers Nationalspieler in diesen Tagen mal mehr, mal weniger relevante Länderspiele auf dem Plan. Wir geben einen Überblick, wie sich die Profis aus dem Rheinland mit ihren Teams bisher präsentiert haben – beginnend mit dem Jüngsten.