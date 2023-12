Bei Bayers Sieg in Schweden Patrik Schick meldet sich mit einem Tor zurück

„Besonders das Team aus der medizinischen Abteilung hat mir in der schwierigen Phase mit meinen Verletzungen sehr geholfen“, sagte Schick nach dem Sieg, der den Werksklub direkt ins Achtelfinale der Europa League gehievt hat. „Wir sind zusammen durch harte Zeiten gegangen, aber jetzt ist alles gut und deswegen wollte ich das Tor mit ihnen feiern.“ Nach Adduktorenproblemen, die ihn mit kurzen Unterbrechungen beinahe ein Jahr am Fußballspielen hinderten, gab Schick Ende Oktober sein Comeback, doch anschließend zog er sich im Training einen Faserriss in der linken Wade zu und musste erneut pausieren. Nun meldet er sich mit einem Tor zurück. „Das tut ihm und der Mannschaft gut“, sagte Jonas Hofmann. „Es war nicht einfach, in dieses Spiel zu kommen, aber jeder hat sich für ihn gefreut. Dass er zur Bank gekommen ist und jeder mit ihm gefeiert hat, war ein schönes Zeichen.“