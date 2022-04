Bayers Torjäger : Seoane meldet Patrik Schick fit für die Hertha

Leverkusens Patrik Schick in seiner in dieser Sason bereits 20 Mal gezeigten Bizeps-Jubelpose nach einem Tor. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Der Torjäger von Bayer Leverkusen hat die erste volle Trainingswoche nach seiner Verletzung gut überstanden und steht mindestens als Joker für das Heimspiel am Samstag bereit.

Gerardo Seoane dürfte das Ende der Länderspielpause herbeigesehnt haben. Die Reisen mit den Nationalmannschaften bergen immer ein Risiko, dass sich Spieler verletzten – so wie es Amine Adli passiert ist. Der Franzose war mit der U21 seines Heimatlandes gegen die Faröer im Einsatz und zog sich dabei einen Sehnenriss im Oberschenkel zu. Für ihn ist die Saison gelaufen. Gleiches gilt für Florian Wirtz , Jeremie Frimpong und Timothy Fosu-Mensah. Entsprechend schwang ein erleichterter Unterton mit, als der Coach der Werkself vor dem Heimsiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) verkündete: „Alle anderen sind gesund zurückgekommen und stehen zur Verfügung.“

Ebenfalls fit meldete der Schweizer Patrik Schick. Unter der Woche war der 43-Jährige noch etwas zurückhaltender, was eine Aussage zum möglichen Comeback des Torjägers angeht. Seit zwei Wochen arbeitet der Stürmer kontinuierlich bei steigender Intensität an seiner Rückkehr, nachdem er mehrere Spiele wegen eines Faserrisses in der Wade passen musste. Der 26-Jährige ist mit 20 Toren in 20 Ligaspielen Bayers gefährlichster Angreifer in dieser Saison. Umso wichtiger ist es, dass er wieder Teil des Spieltagskaders sein kann – nach den Verletzungsmeldungen der vergangenen Wochen auch aus psychologischer Sicht.