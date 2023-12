„Chance verdient“ Bayer-Stürmer Schick vor Startelf-Comeback gegen Molde

„Ich brauche jetzt jede Minute und will so viel wie möglich spielen“, sagte der 27-Jährige vor seinem Startelf-Comeback. Schließlich sei er ein Stürmer, der in einer Saison schon mehr als 20 Tore erzielt hat. „Ich will nicht auf der Bank sitzen. Aber ich weiß, dass ich hart arbeiten muss, um mir meinen Platz in der Startelf zu verdienen“, sagte Schick.