Rückrunden-Zeugnis der Werkself, letzter Teil: der Angriff Patrik Schick fehlte als Zielspieler

Info

Entscheidung Eine Woche nach dem Ende der Bundesliga-Saison steht nun auch fest, in welchem europäischen Wettbewerb Bayer 04 in der kommenden Saison antreten wird: der Europa League. Während Eintracht Frankfurt nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Leipzig (0:2) als Liga-Siebter zunächst die Play-offs zur Conference League spielen muss, steigt der Werksklub direkt in der Mitte September beginnenden Gruppenphase des klassenhöheren Europapokals in den Wettbewerb ein.

Endspiel Ziel der Leverkusener ist das Finale am 22. Mai 2024 in der irischen Hauptstadt Dublin. In der zurückliegenden Saison schaffte es Bayer als Absteiger aus der Champions League bis ins Halbfinale der Europa League. Nach zwei Partien gegen die AS Rom (0:1 und 0:0) war jedoch Endstation.