Muskuläre Verletzung Bayer-Stürmer Schick fällt erneut mehrere Wochen aus

231 Tage war Schick vor seinem Comeback zuletzt verletzt ausgefallen. In der vergangenen Saison machte der Tscheche lediglich 14 Partien in der Bundesliga, davon elf in der Hinrunde, und fiel dann bereits aufgrund der hartnäckigen Adduktorenverletzungen aus. „Es war hart. Jetzt weiß ich, dass noch einen langen Weg vor mir habe und hart arbeiten muss“, hatte Schick nach seinem Comeback in der Europa League in der vergangenen Woche gesagt. Nun muss er mit der muskulären Verletzung in der linken Wade den nächsten Rückschlag hinnehmen.