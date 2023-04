Ehemaliger Bayer-Profi Neuville traut der Werkself den Titel zu

In 165 Bundesligaspielen gelangen dem ehemaligen Stürmer 42 Tore für Leverkusen, in Gladbach ließ er ebenso viele Treffer folgen – allerdings in 153 Einsätzen. Seiner Einschätzung nach könnte der aktuelle Lauf die Werkself unter der Regie von Trainer Xabi Alonso zum ersten Titel seit dem DFB-Pokalsieg 1993 tragen. In der Europa League geht es im Halbfinale am 11. und 18. Mai gegen die AS Rom um den Einzug ins Finale. Zuerst steht das Hinspiel in Italien an, eine Woche später folgt die Entscheidung in Leverkusen.