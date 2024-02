Bayers Afrika-Cup-Sieger Kossounou kehrt gestärkt nach Leverkusen zurück

Der Ivorer hat mit der Elfenbeinküste den Afrika-Cup im eigenen Land gewonnen. Etwas „ganz Besonderes“ sei das für ihn gewesen, sagte er in einer Medienrunde in der BayArena. „Im eigenen Land zu gewinnen, ist ein tolles Gefühl“, betont Kossounou zum ersten Afrika-Cup-Sieg seines Landes seit 2015 und dem dritten insgesamt. „Wir haben den Präsidenten getroffen und viel gefeiert“, berichtet er und fügt an: „Nicht im Club oder so.“