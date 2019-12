Auswertung der Hinrundenstatistik Teil 1/2 : Nur der SC Paderborn lief in der Hinrunde mehr als Bayer 04

Sowohl am Boden als auch in der Luft nur schwer zu besiegen: Leverkusens Sven Bender, hier im Zweikampf mit Madrids Alvaro Morata (l.). Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen zählt nach der Hinrunde zu den laufstärksten Teams. Individuell überzeugt vor allem ein Verteidiger. Im ersten Teil der Datenauswertung legen wir den Fokus auf Einsätze, Pfosten-/Lattentreffer, Passquote, Laufleistung und das Kopfballspiel.

Die Winterpause in der Fußball-Bundesliga bietet Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Nach 17 absolvierten Partien lohnt dabei freilich auch ein Blick in die Statistik. Welcher Profi von Bayer 04 hat die meisten Kilometer zurückgelegt, wer am häufigsten gegen den Pfosten geschossen und wer kaum Fehlpässe gespielt? Eine Auswertung der Daten:

Einsätze Nur ein Spieler im Kader der Werkself stand die maximal möglichen 1530 Minuten auf dem Rasen: Torhüter Lukas Hradecky. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Abwehrchef Sven Bender (1464 Minuten) und Vize-Kapitän Kevin Volland (1370). Die beiden Dauerläufer sind zugleich die einzigen Feldspieler im Team von Trainer Peter Bosz, die in allen Partien zum Einsatz kamen.

Aluminiumtreffer In Lucas Alario, Kerem Demirbay, Kai Havertz und Karim Bellarabi stellt Bayer gleich vier Spieler, die entweder an Pfosten oder Latte gescheitert sind. Was die Teamstatistik betrifft, liegt Leverkusen mit vier Aluminumtreffern nur auf Platz zehn. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist der FC Bayern (12).

Passquote Sven Bender war bislang der mit Abstand beständigste Bayer-Profi. Das lässt sich auch an seinen Statistiken ablesen: Mit einer Passquote von 94 Prozent liegt er ligaweit auf dem dritten Rang. Nur Gladbachs Nico Elvedi (96 Prozent) und Dortmunds Axel Witsel (95) stehen in dieser Kategorie vor dem Leverkusener. Weitere Werkself-Spieler in den Top 20 sind Jonathan Tah (Platz 8, 92 Prozent) und Kai Havertz (Platz 19, 89 Prozent).

Laufleistung An die absoluten Zahlen von Münchens Joshua Kimmich (208,8 Kilometer) kommt Sven Bender zwar nicht heran. Mit 185,4 Kilometer, die der Innenverteidiger im ersten Halbjahr zurücklegte, gewinnt der Routinier aber nicht nur den teaminternen Vergleich deutlich, sondern liegt auch ligaweit auf einem respektablem neunten Rang. In der relativen Auswertung, in der die Laufleistung im Schnitt auf 90 Minuten hochgerechnet wurde, führt aber nicht Bender, sondern Julian Baumgartlinger die Werkself mit 12,46 Kilometern an. Insgesamt haben die Bayer-Profis 2.031,8 Kilometer abgespult. Nur das Team des SC Paderborn (2.034,8 Kilometer) ist mehr gelaufen.

Lesen Sie auch Last-Minute-Sieg in Mainz : Bayer wendet Winterkrise doch noch ab