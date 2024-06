Verteidiger von Stade Rennes Bayer nimmt Talent aus Frankreich ins Visier

Das Nachbarland rückt offenbar immer mehr in den Fokus der Rheinländer. Und das nicht nur, um passende Gegner für die Vorbereitung zu finden. Übereinstimmenden Berichten zufolge steht Leverkusen kurz davor, seinen ersten Transfer für die neue Saison zu tätigen: Jeanuel Belocian soll von Stade Rennes verpflichtet werden. Der 19-Jährige stammt aus Guadeloupe, schloss sich 2020 dem Klub aus der Bretagne an und feierte Anfang 2022 sein Debüt bei den Profis. Im selben Jahr wurde er mit Frankreichs U17 Europameister und sammelte erste internationale Erfahrungen in der Europa League. In der zurückliegenden Saison kam er in 27 Pflichtspielen für Rennes zum Einsatz.