„Endspiel“ bei Atlético : Bayer nimmt Wirtz mit nach Madrid

Florian Wirtz soll nach seiner schweren Verletzung schrittweise wiedereingegliedert werden. Foto: Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Der Hoffnungsträger der Werkself hat erstmals nach seiner Verletzung wieder Teile des Teamtrainings mitgemacht. Rund um Bayers Champions-League-Auftritt an diesem Mittwoch bei Atlético wird er sein Aufbautraining fortsetzen.

Als sich die Werkself am Dienstagnachmittag am Köln/Bonner Flughafen in Richtung Madrid aufmachte, gehörte auch Florian Wirtz dem Bayer-Tross an. Das Top-Talent der Leverkusener hatte zum Wochenstart erstmals seit seinem im März erlittenen Keuzbandriss wieder Teile des Teamtrainings absolvieren können. In der Champions League an diesem Mittwoch (21 Uhr/Dazn) bei Atlético Madrid wird der 19-Jährige seinem Team aber freilich noch Fehlen: Ein Einsatz steht nicht zur Debatte. Sein immer näher rückendes Comeback ist trotz allem ein Lichtblick in ansonsten tristen Tagen unter dem Bayer-Kreuz.

Lesen Sie auch Alle sechs Elfmeter verschossen : Bayers lange Pannenserie vom Punkt

Sportgeschäftsführer Simon Rolfes dämpfte angesprochen auf das Trainingscomeback von Wirtz, das für den Nationalspieler noch ohne Zweikämpfe stattfand, die Erwartungen an eine allzu baldige Rückkehr des Youngster. „Alle können sich darauf freuen, aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern“, betonte der 40-Jährige. „Für ihn war das ein Riesenschritt, nach so langer Zeit zum ersten Mal wieder mit den anderen auf dem Rasen zu stehen und ich glaube auch, dass sich seine Mannschaftskollegen riesig gefreut haben.“ Der in dieser Saison schmerzlich vermisste Kreativspieler des Werksklubs sei während der Reha sehr professionell mit seiner Verletzung umgegangen und habe konzentriert an seiner Rückkehr gearbeitet. Jetzt komme die wichtige, letzte Phase vor dem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb.

Info So könnte die Werkself bei Atlético spielen Tor Hradecky Abwehr Kossounou, Tah, Tapsoba Mittelfeld Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker Sturm Diaby, Adli – Schick

Neben Wirtz traten auch die seit Längerem verletzt fehlenden Karim Bellarabi (Meniskusriss) und Exequiel Palacios (Muskelverletzung) die Reise in die spanische Hauptstadt mit an. Auch sie standen am Montag zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft auf dem Rasen. Der beim 2:2 am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg aufgrund von Adduktorenproblemen ausgefallene Patrik Schick war ebenfalls mit an Bord. „Er macht Fortschritte und konnte schon wieder bei mehr Übungen als in den Tagen zuvor mitmachen“, sagte Rolfes mit Blick auf den tschechischen Stürmer. Auf die Frage, ob der 26-Jährige denn bereits ein Kandidat für die Startelf sei, antwortete er: „Wir hoffen, dass die Entwicklung weiter positiv ist und dann werden wir sehen, zu was es reicht.“

Lesen Sie auch Bayers Konstante : Frimpong ist allen einen Schritt voraus

In Madrid steht für Leverkusen und Coach Xabi Alonso das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb auf dem Spiel. Bei einer Pleite wäre für Bayer auch eine Fortsetzung der internationalen Saison in der Europa League nicht mehr erreichbar. „Wir haben beim 2:0 im Hinspiel eine gute Leistung gezeigt. Natürlich reisen wir mit dem Ziel nach Madrid, auch im Rückspiel zu gewinnen, um am Ende in der Gruppe vor Atlético zu stehen“, stellte Rolfes klar. Die Mannschaft müsse nun „in kleinen Schritten“ vorankommen. Dass unter Umständen schon bei Anpfiff das sichere K.o. in Königsklasse für Bayer feststehen kann, sollte Porto am frühen Abend in Brügge gewonnen haben, ist für den Sportgeschäftsführer sekundär. „Das hat keine große Relevanz für unser Spiel.“