Wolfsburgs Coach legt sich fest Kovac erklärt Bayer zum Meister

Das Schlimmste hat Bayer Leverkusen in Baku gerade noch verhindert. Beinahe wäre das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Qarabag Agdam zu einem Betriebsunfall geraten, doch Patrik Schick glich in der Verlängerung doch noch zum 2:2 aus und rettete in der Hauptstadt Aserbaidschans die Serie ungeschlagener Spiele. Positiv gelesen ist das Remis nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit der nächste Beleg, dass die Werkself diese Saison kein Spiel verlieren kann. Am Sonntag (19.30 Uhr) geht es in der Liga gegen den VfL Wolfsburg weiter. „Das ist ein harter Gegner, der nicht die Position in der Tabelle hat, die er verdient“, ist Xabi Alonso überzeugt.