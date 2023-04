Nach 0:0 in Wolfsburg Kovac drückt der Werkself die Daumen

Nette Worte gab es von Niko Kovac freilich erst nach dem Schlusspfiff. Der Trainer des VfL Wolfsburg war mit dem torlosen Remis gegen Bayer 04 zufrieden, wusste aber auch, dass sich in den Köpfen der Leverkusener bereits unmittelbar nach der Nullnummer alles nur noch um das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Union Saint-Gilloise am Donnerstag (21 Uhr/RTL) dreht. „Ich bin davon überzeugt, dass alles offen ist. Die Jungs sind motiviert – und das Halbfinale eines Europapokals erreichen zu können, ist was Schönes. Wenn Frankfurt vergangene Saison ganz weit oben war, warum soll es Bayer Leverkusen nicht auch schaffen?“, sagte Kovac, der von 1996 bis 1999 selbst Profi der Werkself war. Er jedenfalls drücke am Donnerstag Leverkusen die Daumen, so wie vermutlich ganz Fußballdeutschland.